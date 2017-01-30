Сотрудники МЧС на Камчатке спасли дрейфовавшую на льдине собаку

Москва, 30 января. Спасатели МЧС выручили из беды собаку, дрейфовавшую на льдине в 50 метрах от берега в морском торговом порту на Камчатке.

Выходивший из порта буксир расколол лед, поэтому забежавшая слишком далеко по льду собака не смогла вернуться на сушу. Работники порта вызвали МЧС, сообщает Телеканал 360.

Один из прибывших спасателей надел гидрокостюм и обвязался страховкой, а затем ползком по льду двингулся в сторону несчастного животного. Сейчас и собака, и спасатели в безопасности.