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Новости Сирии
Армия Сирии освободила от боевиков район Вади-Барада

Армия Сирии освободила от боевиков район Вади-Барада

11:22  30 Января 2017
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Армия Сирии освободила от боевиков район Вади-Барада

Дамаск, 30 января. Командование сирийской армии заявило, что войска и отряды ополченцев выполнили свою миссию по восстановлению безопасности в районе Вади-Барада.

По сообщению командования военная операция к западу от Дамаска шла в районе с очень сложным рельефом. Правительственные войска действовали по точным разведывательным данным, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. В ходе операции военным и ополченцам удалось освободить от террористов площадь в 400 квадратных километров. Бойцы Сирийской Арабской Армии полны решимости продолжать борьбу с исламистами на территории своего государства, указано в обращении.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что Россия усилила авиагруппировку в Сирии. К освобождению Пальмиры привлечены современные вертолеты и штурмовики.

Алексей Громов
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