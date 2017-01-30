Армия Сирии освободила от боевиков район Вади-Барада

Дамаск, 30 января. Командование сирийской армии заявило, что войска и отряды ополченцев выполнили свою миссию по восстановлению безопасности в районе Вади-Барада.

По сообщению командования военная операция к западу от Дамаска шла в районе с очень сложным рельефом. Правительственные войска действовали по точным разведывательным данным, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. В ходе операции военным и ополченцам удалось освободить от террористов площадь в 400 квадратных километров. Бойцы Сирийской Арабской Армии полны решимости продолжать борьбу с исламистами на территории своего государства, указано в обращении.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что Россия усилила авиагруппировку в Сирии. К освобождению Пальмиры привлечены современные вертолеты и штурмовики.