Гаагский суд рассмотрит иск Украины к России в марте

Киев, 30 января. Слушания в Международном суде ООН в Гааге по исковому заявлению Киева для привлечения Москвы к ответственности за якобы «совершение террористических актов и дискриминации на протяжении ее нелегальной агрессии против Украины» начнутся весной. Об этом сегодня заявил глава дипломатического ведомства Павел Климкин.

По словам главы украинского МИД, слушания в Международном суде ООН в Голландии по иску Украины, который Киев подал против России, потому что она, по мнению Климкина и киевских властей, якобы «методически нарушает и конвенцию о табу финансовой поддержки терроризма, и конвенцию о запрете расовой дискриминации», начнутся в марте этого года.