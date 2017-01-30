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Политика
Маккейн намерен остановить попытки Трампа снять санкции с России

Маккейн намерен остановить попытки Трампа снять санкции с России

12:32  30 Января 2017
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Маккейн ищет способ помешать Трампу отменить антироссийские санкции

Вашингтон, 30 января. Сенатор Джон Маккейн намерен помешать президенту США Дональду Трампу отменить санкции против России, если американский лидер действительно пойдет на такой шаг. 

«Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России»,  — приводит слова сенатора-республиканца агентство Reuters.

Маккейн добавил, что считает снятие санкционных мер с России «недальновидным курсом».

Как передает Газета.Ru, ранее Трамп призвал Маккейна сфокусироваться на борьбе с террористической угрозой и нелегальной иммиграцией, вместо того, чтобы искать способ развязать Третью мировую войну.

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Ксения Тасманова
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