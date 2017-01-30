Маккейн намерен остановить попытки Трампа снять санкции с России

Вашингтон, 30 января. Сенатор Джон Маккейн намерен помешать президенту США Дональду Трампу отменить санкции против России, если американский лидер действительно пойдет на такой шаг.

«Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России», — приводит слова сенатора-республиканца агентство Reuters.

Маккейн добавил, что считает снятие санкционных мер с России «недальновидным курсом».

Как передает Газета.Ru, ранее Трамп призвал Маккейна сфокусироваться на борьбе с террористической угрозой и нелегальной иммиграцией, вместо того, чтобы искать способ развязать Третью мировую войну.

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