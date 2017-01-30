Теракты, цунами, драки на кухне: ВЦИОМ составил рейтинг главных страхов россиян

Москва, 30 января. Социологи узнали главные страхи россиян. Больше всего граждан РФ страшит угроза возникновения международных конфликтов, а также рост цен, а вот проблемы со здоровьем и семейные неурядицы беспокоят в последнюю очередь.

Рейтинг страхов составили специалисты ВЦИОМ. В ходе исследования они обновили «индексы страха» и выяснили, что к концу 2016 года общая атмосфера напряжения в обществе несколько снизилась.

Меньше беспокойства вызывает у россиян уровень преступности и внутренние конфликты в стране. Респонденты признались, что все меньше переживают из-за стихийных бедствий, болезней и возможного снижения доходов, пишет «Газета.ру».

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов объяснил ослабление актуальных главных страхов неоправдавшимися негативными ожиданиями россиян. Минувший декабрь, по его словам, стал одним из самых спокойных месяцев прошедшего года, что и отразили результаты соцопроса. «Можно выделить два ключевых фактора этой ситуации. Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке. Негативные ожидания не оправдались. Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре — декабре. Они услышаны и отрефлексированы», — считает специалист.