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ДНР: ВСУ открыли огонь по больнице в Макеевке, есть жертвы

ДНР: ВСУ открыли огонь по больнице в Макеевке, есть жертвы

11:07  30 Января 2017
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ДНР: ВСУ открыли огонь по больнице в Макеевке, есть жертвы

Донецк, 30 января. ВСУ обстреляли жилые кварталы города Макеевка к северо-востоку от Донецка. В результате погибла одна мирная жительница, еще трое получили ранение, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Попадание зафиксировано рядом с больницей №5 в Червоногвардейском районе Макеевки. Одна мирная жительница погибла, трое получили ранения. 

Накануне сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один ополченец и еще один был ранен. 

Анастасия Вальдамирова
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