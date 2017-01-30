ДНР: ВСУ открыли огонь по больнице в Макеевке, есть жертвы

Донецк, 30 января. ВСУ обстреляли жилые кварталы города Макеевка к северо-востоку от Донецка. В результате погибла одна мирная жительница, еще трое получили ранение, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Попадание зафиксировано рядом с больницей №5 в Червоногвардейском районе Макеевки. Одна мирная жительница погибла, трое получили ранения.

Накануне сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один ополченец и еще один был ранен.