Старые песни о главном: Вильнюс хочет Калининград, но боится эффекта домино

Вильнюс, 30 января. Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область. По его мнению, Калининград России никогда не отдавали «навсегда», настало время вернуть его в Европу. Такие разговоры в Вильнюсе заводят уже не в первый раз. Еще минувшей осенью литовские СМИ активно массировали эту тему. На вопрос, какие последствия повлекут попытки возвращение Калининградской области в Европу, ответили политологи.

Так, по словам аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса, разговоры о Потсдамском договоре и том, что Россия должна администрировать Калининградскую область до 1995 года, может вызвать геополитический кризис. «Вопрос, насколько мы можем себе позволить начать играть в эффект домино <... >Если будет поднят вопрос о Калининграде, это может стать очагом для дискуссий о разных территориях, поводом для того, чтобы перечертить границы государств. Это откроет ящик Пандоры», -заявил он в комментариях агентству DELFI.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, политолог Томас Янелюнас заявил, что никаких политических оснований поднимать вопрос о Потсдамском договоре и статуса Калининграда нет.

«Пересмотр постановлений Потсдамской конференции вызовет лавину обвинений, которую будет трудно контролировать. Тогда можно будет вспомнить не только Потсдамскую конференцию, но и более ранние, вернуться к обвинениям об оккупированных законно и незаконно территориях», — сказал политолог.