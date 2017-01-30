ВСУ заняли стратегический пункт под Донецком — Минобороны Украины

Львов, 30 января. ВСУ в результате атаки на позиции ополчения ДНР под Авдеевкой заняли «важный пост, который имеет стратегическое значение». Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими в львовском военном госпитале.

Обострение ситуации в районе Авдеевки произошло накануне.

«Наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение», — сообщил Полторак.

Министр уточнил, что в ходе атаки ВСУ понесли потери.

Накануне стало известно, что, отражая атаки украинских силовиков, погиб один из основателей бригады «Восток» Иван Балакай (позывной Грек).