Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ВСУ заняли стратегический пункт под Донецком — Минобороны Украины

ВСУ заняли стратегический пункт под Донецком — Минобороны Украины

11:14  30 Января 2017
107

ВСУ заняли стратегический пункт под Донецком — Минобороны Украины

Львов, 30 января. ВСУ в результате атаки на позиции ополчения ДНР под Авдеевкой заняли «важный пост, который имеет стратегическое значение». Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими в львовском военном госпитале.

Обострение ситуации в районе Авдеевки произошло накануне. 

«Наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение», — сообщил Полторак. 

Министр уточнил, что в ходе атаки ВСУ понесли потери. 

Накануне стало известно, что, отражая атаки украинских силовиков, погиб один из основателей бригады «Восток» Иван Балакай (позывной Грек). 

#степан полторак
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров