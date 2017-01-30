Жители Алеппо получили более 4,4 тонн гуманитарной помощи — Минобороны РФ

Алеппо, 30 января. Российские военные в течение суток успели провести шесть гуманитарных акций, в ходе которых была оказана помощь более чем 4,3 тыс. мирных жителей в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.

По имеющимся данным, жители районов Аль-Сахур-3, Тарик-Таль-Шабик, Аль-Меридиан, Халидия, Мушарака, а также Шейх-Максуд сирийского города Алеппо получили более чем 3,8 тонны хлебных изделий и 1,5 тыс. порций горячего питания. Всего же мирные жители получили более 4,4 тонны гуманитарной помощи, сообщает RT на русском.

Отметим, что российские снайперы за минувшие сутки обезвредили от взрывоопасных предметов практически 60 жилых домов.

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