ЛНР: ВСУ разбудили обстрелом поселок Ирмино

Луганск, 30 января. Украинские войска рано утром в понедельник обстреляли Ирмино, сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

ВСУ рано утром открыли огонь по населенному пункту Ирмино. На данный момент известно, что есть разрушения, информация уточняется. О пострадавших не сообщалось.

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Ранее в понедельник сообщалось, что ВСУ нарушили режим тишины в Донбассе, пять раз за сутки открыв огонь по территории ЛНР.