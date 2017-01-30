ИГ из Сирии управляло ячейками в Чечне

Москва, 30 января. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), уничтоженные в январе на территории Курчалоевского и Шалинского районов Чечни, получали указания из Сирии, сообщил источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.

«В ходе предварительного расследования установлено, что руководство членами группировок ИГ в Курчалоевском и Шалинском районах осуществляюсь из одного вербовочного центра, расположенного на территории Сирии, в основном, через интернет», — заявил источник, ТАСС.

Боевики ИГ в Чечне планировали несколько терактов. Ранее стало известно, что в ночь на 30 января в чеченском городе Шали в ходе спецоперации ликвидированы трое боевиков.