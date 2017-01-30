Новости США: Трампа обвинили в расширении ИГ, Китай готовит Вашингтону войну

Между Китаем и США может начаться война. Трамп проталкивает свою инициативу о зонах безопасности в Сирии, джихадисты используют непопулярные меры Трампа о мигрантах и заявляют, что он провоцирует мусульман в своей стране примкнуть к ИГИЛ. Вселенная обрела новую королеву. Последние новости США — в материале Федерального агентства новостей.

Война Китая и США

Южно-Китайское море закипает, а война между Китаем и США становится все более реальной. По крайней мере, представитель китайской армии во всеуслышание говорит о том, что Пекин на всякий случай готовится к возможному столкновению с Вашингтоном. Произошло это, правда, в день инаугурации Дональда Трампа. Материал с аналогичным заголовком про войну висит и на сайте китайской армии — а это уже серьезно. Журналисты CNBC обратились за комментарием в Белый дом, но там с ответом пока не спешат.

Многие аналитики сходятся во мнении, что скорее Китай сделал Штатам предупреждение, но не хотел демонстрировать силу. В Пекине поняли, кого Трамп решил сделать главным внешним врагом и несколько озабочены возможностью прямого противостояния. Любое заявление со стороны американских политиков отныне они готовы воспринимать как посягательство на свои личные и государственные интересы.

В частности, во время инаугурации Трамп позволил себе слова о том, что США предотвратят попытки Китая взять под контроль территории в международных водах в Южно-Китайском море. Прежняя администрация США относилась к такой китайской экспансии более сдержанно.

Трамп и зоны безопасности

Новый президент США развил бурную деятельность. Накануне он поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии и наследным принцем ОАЭ, и те согласились принять беженцев и поддерживать безопасные зоны в Сирии и Йемене. Согласно идее Трампа, в этих зонах сирийские беженцы могут ожидать оформления таких процедур, как репатриация или потенциальное переселение в третью страну.

Как считает Трамп, Европа допустила ошибку, позволив миллионам беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки попасть в Германию и другие страны ЕС. Это человеческое наводнение привело к катастрофе. Поэтому окружение президента подготовило проект указа, который предписывает исполнительной ветви власти США разработать план создания таких зон. На эту работу отведено 90 дней.

Джихадисты ликуют

После того, как тот же Трамп высказался за намерение приостановить выдачу виз для граждан семи стран (где преобладает мусульманское население), сильно оживились джихадисты. Они восприняли этот новый указ президента как победу и лишнее свидетельство того, что США находятся с исламом в состоянии войны. Более того, они верят, что после такого американские мусульмане примут стороны экстремистов, в частности ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Уже слышны прогнозы, что Трамп вскоре развяжет новую войну на Ближнем Востоке. Указ Трампа сравнивается с указом о вторжении США в Ирак в 2003 году, которая разжег ненависть к Западу во всем исламском мире.

Некоторые аналитики даже всерьез предположили, что Трамп выполняет предсказания Анвара аль-Авлаки, радикального проповедника ислама, лидера «Аль-Каиды» (деятельность организации запрещена в РФ), который в свое время говорил: в конечном счете Запад обернется против своих мусульманских граждан. Роберт Ричер, ветеран ЦРУ с 35-летним стажем, заявил, что запрет Трампа является стратегической ошибкой, потому что может подорвать усилия американцев по вербовке шпионов. Как теперь Вашингтону заставить жителей Сирии и Ирака рисковать своими жизнями ради ценных сведений и помощи США?

Новая Мисс Вселенная

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Россию на конкурсе представляла 21-летняя Юлиана Королькова, она учится в Британской высшей школе дизайна. Девушка не смогла пройти в финал конкурса и поучаствовать в ответах на политические вопросы. Известно, что финалистки подняли важные темы миграционного кризиса, восприятия Трампа и оценки деятельности экс-кандидата на пост президента Хиллари Клинтон.