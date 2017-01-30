Семейный подряд: муж и жена из ДНР бок о бок встали на защиту Донбасса

Корреспондентам Федерального агентства новостей во время посещения Донецкой народной республики удалось познакомиться и пообщаться с уникальной семьей, в которой и муж и жена вместе служат в Вооруженных силах ДНР, да еще и в рядах одного подразделения — артиллерийской бригады «Кальмиус».

«Андрей Балберт, майор отдельной артиллерийской бригады «Калмиус». Светлана Судиловская, ефрейтор, служу вместе с мужем» — представились наши собеседники, и мы начали задавать вопросы.

— Ситуация, когда муж и жена служат вместе в одном подразделении, встречается не часто. Можно даже сказать, что она уникальна. Вот вы как супруг как относитесь к тому, что ваша жена решила служить в вооруженных силах, и как вообще это произошло?

А. Балберт: — Ну, я скажу, что в 2014 году, в момент формирования тогда еще батальона «Кальмиус», очень нужны были специалисты по ремонту боевых машин. А так как моя жена имеет опыт ремонта троллейбусов и она их ремонтировала более десяти лет, то я попросил ее оказать помощь в ремонте тяжелой техники, которая была неисправна. И она, работая на предприятии в ночную смену, приходила днем и помогала восстанавливать машины, пока я не уговорил Свету поступить к нам на службу.

— Светлана, а как вы отнеслись просьбе супруга?

С. Судиловская: — К просьбе я отнеслась нормально, потому что он здесь, и помогать тоже нужно. Хоть что-то для них я могу сделать. Служить на боевых я не могу, а по профессии помогаю, по ремонту техники.

— Скажите, насколько вам было трудно? Все-таки троллейбусы и военные машины наверняка отличаются.

С. Судиловская: — Действительно, гражданская техника намного легче, чем боевая, но мы оба шли служить с энтузиазмом. Понимаете, такое чувство, нам очень хотелось помочь, с душой. Техники было много, но от этого было еще интереснее.

— С какими трудностями вам пришлось столкнуться поначалу?

С. Судиловская: — Было очень жарко, и много было резки, сварки, и из ночи в ночь. Не было времени на отдых и выходные.

— Расскажите немножко подробнее, что приходилось ремонтировать, может быть, модифицировать?

С. Судиловаская: — Мы делали броню, первые КамАЗы обшивали металлом «десяткой».

А. Балберт: — ЗУ-шки (зенитные установки) обшивали, защиту лобовую наваривали на разные автомобили.

С. Судиловаская: — И ЗУ-шки обшивали. Нарезка металла, приварка, засыпали песком, чтобы было отсечение пуль. Работа у меня в принципе одинаковая — сварка, но здесь интереснее. Главное, что мы все помогаем друг другу. Мне кажется, что здесь больше взаимопонимания. На предприятии отработал в ночь и ушел, а тут, если кого попросить помочь, никто никогда не откажет.

— Многое вообще изменилось за последнее время?

А. Балберт: — Многое, у нас строится профессиональная армия. Скажем так, когда создавались группы, по звонку собирались знакомые, и появлялись у нас отряды, которые становились на защиту своей земли. Они где могли, находили оружие, они искали продовольствие, место, где жить. Это было начало, мы все это помним, а сейчас мы уже встали на профессиональный путь. Начиная с того, что уже и уставы в каждой роте есть, и «оружейки» сделаны. Все как положено: и обязанности спрашивают уже, и бумаги, и отчеты, и ответственность и многое другое. Чем сильна армия — да, она медленная, долго набирает ход, но настоящую армию потом не остановить.

— Как вы вообще относитесь к тому, что жена на такой, можно сказать, мужской работе?

А. Балберт: — Мы не выбирали ситуацию, в которую попали, но стараемся максимально принести пользу родине.