Младенец захлебнулся рвотой и умер в торговом центре Москвы

Москва, 30 января. В Москве расследуется смерть младенца на территории торгового центра. Следователи полагают, что ребенок во время прогулки с бабушкой захлебнулся собственной рвотой и из-за этого скончался.

Страшный инцидент произошел накануне в ТЦ на улице Поляны в южной части столицы. Пожилая посетительница центра обнаружила, что находившийся в коляске внук не подавал признаков жизни. Прибывшим медикам оставалось констатировать только смерть месячного ребенка.

По предварительным данным, младенец задохнулся, захлебнувшись рвотными массами. Все обстоятельства и причины его гибели выясняются в ходе доследственной проверки, передает Телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по столице.