Сирия: автобусы с боевиками из Дамаска отправляют в Идлиб, ФАН публикует видео

Сирия, Дамаск, 30 января. Правительственные силы продолжают эвакуацию боевиков незаконных вооруженных формирований в провинцию Идлиб.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлена остановка 20 автобусов с боевиками так называемой сирийской «умеренной оппозиции». Они покидают населенный пункт Айн аль-Фиджа и в соответствии с соглашением с официальным Дамаском их эвакуируют в провинцию Идлиб.

Ожидается еще 15 автобусов, которые отвезут в Идлиб вторую партию «умеренных» из аль-Фиджа. Кроме того, в этом населенном пункте была восстановлена подача воды в Дамаск.