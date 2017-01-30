Оценку шансов России пережить ядерный удар поддержали в США и демократы, и республиканцы

Вашингтон, 30 января. Американская разведка и стратегическое командование оборонного ведомства США изучают способность российских и китайских государственных структур пережить ядерный удар и продолжить работать. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, такое исследование заказал Конгресс по инициативе Демократической и Республиканской партий, члены которых беспокоятся по поводу якобы «растущей военной мощи Российской федерации и Китая, а также испытывают подозрения в отношении намерений главы российского государства Владимира Путина».

Сообщается, что главная задача данного исследования — дать оценку способности руководства Москвы и Пекина к нормальному функционированию и продолжению выполнения государственной программы.