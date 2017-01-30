ДНР: обстрелами ВСУ повреждены дома в Донецке и Макеевке

Донецк, 30 января. Школа, несколько жилых домов и две котельные получили повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ минувшей ночью в Донецке и Макеевке, сообщил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

По словам источника, попадания снарядов зафиксированы в Куйбышевском районе Донецка по улицам Привокзальная 18, Листопрокатчиков, 37, а также в здание котельной и школы. В Киевском районе поврежден пятиэтажный дом на улице Партизанская, 37Б.

Помимо этого, как сообщает Донецкое агентство новостей, дома повреждены в Червоногвардейском районе Макеевки по улицам Давыденко, 17Б и Черепановых, 143. Здесь же снаряд попал в котельную.

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Ранее в понедельник сообщалось, что обстрел южных районов ДНР со стороны ВСУ продолжается на протяжении десяти часов. В настоящее время продолжается обстрел по Коминтерново.