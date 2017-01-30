ИГИЛ потеряло 20 боевиков в Сирии

Анкара, 30 января. Вооруженные силы Турции уничтожили 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Генштаб Турции сообщает об уничтожении 23 объектов «Исламского государства» (группировка запрещена в России) в ходе операции «Щит Евфрата», которая продолжается 160 дней. Удары были нанесены по позициям боевиков в районе Эль-Баб, во время двух рейдов международной коалиции ликвидировано транспортное средство террористов. В Анкаре заявляют, что в общей сложности за время боевой операции было уничтожено 2156 террористов ИГИЛ.

Ранее агентство Дни.ру сообщило, что Военно-воздушные силы России и Турции провели совместную спецоперацию в небе над Сирией.