Родственников девочки, мать которой бросилась под поезд метро, ищут в Москве

Москва, 30 января. Столичные правоохранители разыскивают родственников девочки Даши, мать которой вместе с ней упала под поезд метро в Москве в минувшую субботу. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Сейчас 10-летняя Даша К. находится в реанимации в тяжелом состоянии. До сих в больницу никто из родных не обращался. Ее мама скончалась в день происшествия. Тело женщины будет сегодня переведено в судебный морг для установления причин смерти.

Дело передано в Следственный отдел по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК Москвы. Удалось установить, что паспорт 42-летняя Елена К. получила в Митино города Москвы.

Напомним, в субботу на станции метро «Молодежная» 42-летняя Елена К. вместе с 10-летней дочерью бросилась под электричку. Пострадавших удалось вытащить. Но спасти мать у врачей не получилось. Она скончалась в больнице в 23.45.