Поклонская готовит «Матильде» новую проверку

Москва, 30 января. По запросу экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской Генпрокуратура РФ устроила проверку историческому блокбастеру «Матильда». Специалисты выяснят, можно ли назвать произведение попадающим под статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.

Ранее прокуроры не нашли нарушений, но Поклонская требует, чтоб генпрокурор Юрий Чайка провел более тщательную проверку, в особенности в части сценария и расходования финансов, сообщает «Свободная пресса». К Поклонской стали приходить жалобы. Граждане задолго до премьеры фильма заметили, что намеки на якобы связь императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинскойь недопустимы. Возмутило людей и то, что роль Николая II режиссер отдал порноактеру Ларсу Айдингеру. Премьера «Матильды» должна состояться в октябре 2017 года.

Ранее Газета.Ru сообщила, что Поклонская осталась недовольна авиакомпанией «Победа».