Разъяренный повар-египтянин пытался порубить петербуржца на кебаб

Санкт-Петербург, 30 января. Разъяренный повар-египтянин попытался зарубить петербуржца тесаком для мяса. ЧП произошло в кафе «Мастер-Кебаб» на проспекте Испытателей.

Как стало известно ФАН, конфликт между поваром и посетителем произошел накануне около половины пятого утра. Пострадавший мужчина заявил правоохранителям, что вооруженный тесаком повар угрожал убить его, но успел только побить. Врачи диагностировали у любителя шавермы ушибы руки, груди и шеи.

В полиции сообщили, что повар является гражданином Египта. Он почти не говорит по-русски, однако оперативникам смог объяснить, что его агрессивное поведение стало реакцией на поведение пьяного дебошира.

