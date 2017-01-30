Руководство концерна «Калашников» объяснило переход на работу в три смены

Москва, 30 января. Российский концерн «Калашников», который входит в государственную корпорацию Ростех, собирается переходить на работу в три смены по причине роста экспортных заказов. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор предприятия Алексей Криворучко.

По его словам, данное решение приняли из-за роста объемов производства, а это, в свою очередь, вызвано увеличением количества экспортных заказов. Он также отметил, что перед предприятием стоит сложная задача — осилить растущее количество заказов, сообщает Телеканал 360.

Криворучко добавил, что «Калашников» с апреля будет работать в три смены. В настоящее время руководство собирается увеличить штат работников главных и второстепенных производственных специальностей как минимум на 30% — это обеспечит 1,7 тысячи рабочих мест.