Самолет Germanwings экстренно вернулся в аэропорт Гамбурга из-за запаха гари

Гамбург, 30 января. Самолет авиакомпании Germanwings, вылетевший из Гамбурга, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт из-за запаха гари на борту, передает Hamburger Morgenpost.

Самолет, на борту которого находился 141 пассажир, должен был следовать в Стокгольм. Однако спустя некоторое время после вылета пассажиры стали жаловаться на запах гари в салоне и затруднения дыхания. Пилот экстренно запросил у диспетчеров посадку.

По приземлении самолет отправили на проверку. Как отметили пожарные, запах был похож на пластиковый. Источник запаха установить не удалось.

Трех членов экипажа в целях безопасности отправили в больницу. Рейс был отменен.

Несколько дней назад «Газета.Ru» сообщала, что самолет авиакомпании Pegas Fly совершил экстренную посадку в Красноярске из-за засора в туалете.