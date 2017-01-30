Донбасс: взрыв прогремел в Славянске во время факельного шествия националистов

Киев, 30 января. Взрыв прогремел в Славянске Донецкой области во время факельного шествия, приуроченного к годовщине боя киевских студентов с советским отрядом под Крутами в 1918 году.

Как сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины, взрыв прогремел вечером в воскресенье во дворе травматологического отделения больницы по улице Шевченко в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко.

По данным полиции, причиной взрыва стал взрывпакет. Пострадавших нет, повреждены окна больницы.

Факельное шествие, организаторами которого стали активисты националистической партии «Свобода», накануне также прошло в столице Украины.

В 1918 году погибли студенты в бою возле Крут. Они защищали Украинскую народную республику, образованную в ходе революции 1917 года.