ЧП на Ленинградской АЭС: электрики с сильнейшими ожогами попали в больницу

Сосновый Бор, 30 января. Из-за ЧП на строящейся ЛАЭС-2 в Сосновом Бору были госпитализированы двое рабочих, получивших серьезные ожоги. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, вечером 27 января в больницу доставили двоих рабочих 1981 и 1976 годов рождения, получивших травмы на территории ЛАЭС-2. У первого электрика диагностировали тяжелую электротравму и ожоги 60 % тела, у второго — термические ожоги головы, кистей и ног. Оба находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, оба пострадали при производстве электроработ.

Инциденту предшествовала нештатная ситуация на Ленинградской атомной станции. 27 января в 2.30 произошло отключение турбогенератора №3 блока №2 защиты по снижению вакуума из-за самопроизвольного открытия клапана срыва вакуума. В 14.22 причины срабатывания автоматики устранили, и мощность ЛАЭС была восстановлена. Из-за отключения турбогенератора произошло снижение мощности энергоблока на 500 МВт.