ФАС возбудила дело на «Мегафон» за слишком дорогой роуминг

Москва, 30 января. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении компании «Мегафон» ввиду нарушения оператором закона о защите конкуренции: «Мегафон» повысил тарифы в роуминге на 20–2200% в зависимости от направления. Об этом сообщает ведомство.

Дело было возбуждено 26 января. Причиной для его возбуждения стало повышение «Мегафоном» базовых тарифов на услуги связи, которое произошло 12 декабря 2016 года. Существенно возросли тарифы на услуги связи на 38 направлениях. На некоторых из них повышение цен составило от 20 до 2200%. Между тем, остальные операторы связи, взаимодействующие с зарубежными коллегами, тарифы на услуги в роуминге не повышали, отмечает ведомство.

Дело будет рассмотрено 6 марта 2017 года.

Как в конце прошлого года сообщало URA.Ru, «Мегафон» намерен ввести плату для абонентов, не пользующихся услугами связи в течение определенного периода.

Несколько дней назад также стало известно, что акционеры «Мегафона» одобрили покупку контрольного пакета Mail.ru Group, сообщает «Газета.Ru».