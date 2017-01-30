Заместитель Шойгу: Сирия показала эффективность ВКС РФ

Москва, 30 января. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов сообщил, что Сирия стала хорошей проверкой для ВКС РФ.

Заместитель главы военного ведомства рассказал, что террористы неоднократно пытались сбить российские самолеты, однако все летательные аппараты ВКС РФ оснащены системой «Витебск», которая отводит ракеты, создавая вокруг машины электронный купол. За все время проведения операции в Сирии Россия потеряла всего лишь один самолет, но не в бою, а от предательского удара.

Ранее RT на русском сообщило: в Минобороны России заявили, что сирийцам нужна реальная помощь, а не пустые обещания.