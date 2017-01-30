НАТО не видит военной угрозы со стороны России

Брюссель, 30 января. НАТО не ощущает прямой угрозы восточному флангу со стороны России, о чем заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы видим значительное наращивание военного потенциала, но мы не видим надвигающейся угрозы», — сказал он в эфире «Би-Би-Си».

Генсек добавил, что силы альянса впервые разместили войска в Восточной Европе, чтобы послать отчетливый сигнал России о реакции всего альянса в случае нападения на одну из стран в этом регионе. Однако такая политика, по мнению Столтенберга, не означает желания НАТО начать новую холодную войну с РФ.

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