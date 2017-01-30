Пан Ги Муну выдвинули условия для участия в президентских выборах в Корее

Сеул, 30 января. Бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну разрешили участвовать в предвыборной гонке за пост президента Южной Кореи. В парламенте страны не нашли причин препятствовать этому намерению экс-главы международной организации.

Перед принятием такого решения спецгруппа парламента изучила резолюцию ООН. В документе говорится, что экс-генсеку не желательно занимать правительственный пост, однако, если он все же не изменит планов по выдвижению своей кандидатуры на президентских выборах, ему предстоит доказать, что опыт предыдущей работы не окажет негативного воздействия на интересы страны.

Как сообщала ранее «Газета.ру», на посту главы ООН Пан Ги Мун опережал в рейтинге других кандидатов в президенты Южной Кореи.