Стали известны условия, при которых доллар может упасть ниже 40 рублей

Москва, 30 января. На этой неделе случится несколько событий, которые способны значительно повлиять на курс американской валюты.

По информации СМИ, доллар может рухнуть ниже 40 рублей, но есть причины, по которым этого может и не произойти. Во-первых, курс доллара может измениться после заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, а также заседания британского Банка и ЦБ Российской Федерации, где могут понизить процентную ставку, сообщает «Российская газета».

Национальной валюте России будет сложно укрепиться ниже 40 к доллару, потому что в том случае, если цена нефти будет увеличиваться, ЦБ России будет приобретать больше валюты. В настоящее время доля операций невелика и, вероятно, составит 1,3 млрд ежемесячно. Если цена на нефть будет расти, объем покупки также увеличится.

Стоит отметить, что укрепление рубля может также произойти по причине возможной отмены антироссийских санкций Вашингтоном.