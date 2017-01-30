Сирия сегодня: в Алеппо люди возвращаются домой, гумпомощь в Тартусе

Сирия, 30 января. Мирные жители возвращаются в свои дома в Алеппо. В Тартусе состоялась передача гуманитарной помощи из Казахстана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал оказать помощь пострадавшим из-за сирийского конфликта. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Возвращение в Алеппо

Как заявил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, более 12 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в восточных районах Алеппо. Всем этим людям была оказана вся необходимая помощь.

Российский генерал заметил, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) в населенные пункты провинций Хама, Латакия, Дамаск и Алеппо за последние несколько дней было доставлено свыше 50 тонн медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости. Конашенков также отметил, что гуманитарную помощь получили более 60 мирных жителей в Сирии.

Напомним, город Алеппо, который находится на севере САР, в декабре прошлого года в ходе военной операции Сирийской арабской армии (САА) был полностью освобожден от боевиков незаконных вооруженных формирований, включая террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

Гуманитарная помощь в Тартусе

Как сообщил представитель штаба материально-технического обеспечения российской авиационной группировки в Сирии, подполковник Сергей Гречко, в порту города Тартус состоялась передача сирийским властям 500 тонн гуманитарной помощи из Казахстана. Помощь была доставлена вспомогательным судном ВМФ РФ.

По словам Гречко, правительство Казахстана передало сирийским мирным жителям около 500 тонн гуманитарной помощи, включая муку, мясные консервы, рис, чай и макаронные изделия. Все это продовольствие будет перераспределено по провинциям, которые больше всего пострадали от вооруженного конфликта. По словам губернатора провинции Тартус, доктора Мухаммада Джари, гуманитарная помощь от Казахстана отправится в провинции Тартус, Латакия и Алеппо.

США готовы к разрешению сирийского кризиса

Как заявил Дональд Трамп, Соединенные Штаты будут оказывать помощь пострадавшим в результате сирийского конфликта в САР, несмотря на то, что в Штатах действует запрет на въезд для граждан Сирии. По его словам, он испытывает «большие чувства к людям, вовлеченным в этот ужасающий гуманитарный кризис».

Напомним, президент Соединенных Штатов недавно подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Это распоряжение запрещает въезд в США на три месяца (90 дней) всем гражданам семи государств (Ирак, Иран, Ливия, Йемен, Сомали, Судан и Сирия), а также приостанавливает прием в стране любых беженцев на 120 дней и запрещает прием сирийских беженцев на неопределенный срок.

Ранее известный российский политик Владимир Жириновский высказал газете «Известия» мнение об итогах двухдневных переговоров в Астане по сирийскому урегулированию. По его мнению, диалог стал возможен благодаря сближению России, Ирана и Турции.