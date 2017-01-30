Подростка в Чувашии осудили за изнасилование односельчанки на поминках

Чебоксары, 30 января. В Канашском районе Чувашской Республики 17-летний подросток избил и изнасиловал 34-летнюю женщину, пришедшую на поминки его отца. Инцидент произошел вечером 12 октября 2016 года, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Злоумышленник после поминок вызвался проводить знакомую, та согласилась, но, как только они отошли на небольшое расстояние, он повалил ее на землю и изнасиловал.

Доказательствами преступления послужили результаты медицинской и биологической судебных экспертиз, а также показания самой пострадавшей и свидетелей. Суд приговорил насильника к 1,5 года лишения свободы условно, сообщает СУСК РФ по региону.