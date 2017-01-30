Триумфатор Australian Open Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATP

Москва, 30 января. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вошел в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). С обновленным рейтингом можно ознакомиться на сайте организации.

В воскресенье, 30 января, Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале Australian Open он обыграл испанца Рафаэля Надаля, сообщает Газета.Ru. Кстати, Надаль в упомянутом рейтинге занимает шестую строку. Швейцарец Федерер покинул первую десятку в ноябре 2016 года, в минувшем сезоне спортсмен пропустил несколько месяцев из-за травмы.

Лидерство в рейтинге сохранил британец Энди Маррей. На втором месте Новак Джокович из Сербии и Стэн Вавринка из Швейцарии. Отметим, что Федерер замыкает почетную десятку.