Нерадивые родители бросили коляску с младенцем в петербургском парке

Санкт-Петербург, 30 января. Грудного ребенка оставили без присмотра в парке рядом с площадью Победы в Московском районе Северной столицы.

Как стало известно ФАН, младенцу на вид примерно 10 месяцев. Малыша обнаружили случайные прохожие в парке Городов-героев в прошедшее воскресенье, 29 января, примерно в 22.30. Грудного ребенка бросили поздно вечером в коляске. При этом на улице было далеко не тепло — ноль градусов.

Как сообщили медики, в настоящее время малыш находится в удовлетворительном состоянии. Ребенка поместили в Центр реабилитации детей, оставленных без матери и отца.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что камер видеонаблюдения поблизости не было.