Nissan протаранил Toyota на Урале, убив ребенка и двух женщин

Челябинск, 30 января. Две женщины и ребенок стали жертвами крупного ДТП в Челябинской области. Две иномарки столкнулись лоб в лоб под Магнитогорском.

Как сообщили ФАН в региональном ГУ МВД, трагедия произошла на 115 километре трассы Южноуральск - Магнитогорск в Верхнеуральском районе. По предварительным данным, 50-летний водитель Nissan X-Trail при попытке обгона вылетел на встречную полосу, где протаранил Toyota Avensis.

В результате смертельные травмы получили пассажиры Toyota - 43-летняя женщина и 10-летний ребенок. Кроме того, погибла 75-летняя пассажирка Nissan. Водители были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.