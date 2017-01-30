Двухлетний ребенок погиб при пожаре в якутском селе

Якутск, 30 января. СУ СК РФ по Якутии возбудило уголовное дело из-за гибели мальчика, которому был 1 год и 10 месяцев при пожаре в селе Бердигестях на территории Горного района республики.

Вечером 27 января мать троих детей увидела возгорание на кухне квартиры. Испугавшись за жизнь детей, она тут же их стала выводить: сына 2016 года рождения и дочь 2012 года рождения. За ними следом шел младший ребенок, но по невыясненной причине малыш не вышел вместе со всеми. Женщина не смогла вернуться обратно из-за сильного задымления, также она получила 22 % ожогов тела и была доставлена в больницу. Дом полностью сгорел.

Тело ребенка нашли во время разбора завалов на месте пожара 28 января. Следователи устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего, по предварительным данным, подозревают замыкание электропроводки.