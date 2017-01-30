Британский эсминец привезет в Черное море «Морскую гадюку»

Лондон, 30 января. Стали известны детали оснащения эсминца HMS Diamond с зенитными ракетами, который направят к берегам Черного моря. Об этом пишет ежедневное издание Daily Mail.

По данным издания, на борту судна одновременно смогут находиться до полусотни морских пехотинцев. Вероятно, эсминец будет вести оперативную группу Североатлантического альянса и предоставлять охрану 650 британским военным, которые принимают участие в «тайных учениях» на Украине и оказывают поддержку украинской армии.

По информации британских СМИ, основное оружие корабля — это ракеты «Морская гадюка», которые способны ликвидировать любую мишень в радиусе 70 миль. Вот только есть и одна проблема — у новейших эсминцев есть недочеты с газотурбинной установкой.

Как ранее сообщала Газета.Ru, британские власти впервые со времен холодной войны направят в Черное море боевой корабль — эсминец HMS Diamond.