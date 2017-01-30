Трамп наплевал на Тбилиси: при каких условиях восстановятся отношения Грузии и РФ

Тбилиси не исключает, что тема восстановления дипломатических отношений с Москвой может вновь появиться на повестке дня. Такое заявление сделал специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе. По его словам, у грузинской стороны есть для этого и политическая воля, и готовность. На какие условия готовы пойти Москва и Тбилиси для укрепления своих связей? Возможно ли это в ближайшем будущем? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Грузия видит вопрос так: в феврале в Праге состоится встреча наших дипломатов, на ней можно обсудить торгово-экономические связи, определенные гуманитарные проблемы, вопрос отмены виз для грузинских граждан. Но все, что касается политики, должно переместиться в Женеву, в форматы международных дискуссий.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин смотрит на все проще: не Москва отношения разрывала, не ей первой идти на контакт. Россия никогда препятствий для этого не чинила и не будет. Так что все зависит от Тбилиси.

«Отдельные голоса из Грузии доносятся уже давно. Понятно, что две страны с богатыми историческими связями и с настоятельной необходимостью экономических отношений должны иметь какую-то дипломатическую основу. Мешает то, что современная грузинская элита и существенная часть гражданских структур проамериканские. Пик антироссийских настроений был при Михаиле Саакашвили, сейчас эти настроения немного угасли, но Грузия, которая пыталась быть лучшим американским сателлитом на постсоветском пространстве, понимает, что ее усилия были тщетны. Одно дело, когда при демократах и Бараке Обаме Тбилиси мог в своем представлении давать пример Москве, каким должен быть идеал государства, с честной полицией, упорной борьбой с коррупцией. Но все это выглядело декоративно, Саакашвили выглядел обычным восточным деспотом, который просто научился красиво произносить слова «демократия», «права человека» и «свобода», — комментирует политолог Юрий Почта.

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Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси прервались в августе 2008 года, когда случился вооруженный конфликт. Тогда президент Саакашвили ввел войска в Южную Осетию, пытаясь взять под контроль регион, объявивший о независимости. Россия вмешалась и вытеснила грузинских военных из зоны конфликта, а потом официально признала государственность Южной Осетии и Абхазии.

«Проблема непризнанных территорий Южной Осетии и Абхазии остается. И здесь пока неясно, что делать: грузины не согласятся на то, чтобы признать независимость этих государств, а мы, что называется, их тоже сдавать не собираемся. Мы защищаем здоровье тех людей, которые могли бы пострадать, реализуй Грузия свои военно-политические планы по реваншу. Задержка именно затем, как решить этот замороженный конфликт. Восстановление дипломатических отношений может быть ограниченным и с оговорками со стороны Грузии: отношения восстанавливаются, но это не означает признания независимости Южной Осетии и Абхазии и какой-то вины России в военном конфликте 2008 года», — продолжает эксперт ФАН.

Интересно, что еще в 2011 году Тбилиси отменил визовые требования для граждан России. С того момента они могут находиться на территории Грузии в течение целого года. Но окончательно осознание ошибочности курса пришло позже.

«В США появился Дональд Трамп, которому достаточно далеки интересы маленьких гордых государств, бросающих вызов России на периферии нашей территории. Он как бы хочет видеть пользу от этих государств для Вашингтона, для той части американской элиты, которая более склонна к защите национальных интересов. Здесь-то и Грузия, и Украина, и страны Прибалтики прибывают в серьезных опасениях, что они окажутся никому не нужны в новой ситуации. Тут же усиливаются сигналы в Москву: мы вообще-то и не против восстановления дипломатических отношений, но вот кое-что забыть не можем. Такая вот сложная политика», — резюмирует Почта.

Как писали «Известия», сейчас Москва и Тбилиси прилагают все усилия по нормализации двусторонних связей в сферах, где отсутствие дипотношений совсем не мешает. Это торговля, транспортное сообщение, гуманитарные контакты, культурные обмены.