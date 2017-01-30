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Происшествия
В атакованную мечеть в Канаде присылали свиные головы

В атакованную мечеть в Канаде присылали свиные головы

9:37  30 Января 2017
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В атакованную мечеть в Канаде присылали свиные головы

Оттава, 30 января. Мечеть в канадском Квебеке, которую атаковали трое вооруженных преступников, ранее получала угрозы. Так, летом на пороге молитвенного здания неизвестные подбросили свиную голову в подарочной упаковке.

По последним данным, жертвами стрельбы в мечети стали шесть человек, еще свыше десяти человек получили ранения. Огонь по людям открыли во время молитвы. По данным СМИ, полиции удалось задержать двоих подозреваемых.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем Twitter выразил соболезнования жертвам атаки.Он также назвал нападение на мечеть «трусливым».

 


 
 

Ярослава Замысловатова
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