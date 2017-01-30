Неизвестный ранее астероид в понедельник приблизился к Земле

Москва, 30 января. Ученые открыли два неизвестных ранее астероида. При этом космические тела уже в понедельник пронесутся над Землей на расстоянии 65 и 380 тысяч километров.

Как сообщает CNET Networks, жители Земли смогут наблюдать за полетом астероида 2017 BH30, принадлежащего к группе астероидов Аполлон. Размер космического тела составляет от пяти до десяти метров. Астероид пройдет от Земли на расстоянии 65 тысяч метров. По словам астрономов, скорость движения астероида — 15,46 километров в секунду.

Отмечается, что сотрудники обсерватории Catalina Sky Survey в Аризоне открыли астероид только в воскресенье, заметив приближение BH30 к Земле.

Сразу за 2017 BH30 к нашей планете приблизится еще один астероид — 2017 BJ30. Он также был открыт специалистами только накануне. Он пройдет от Земли на расстоянии 380 тысяч километров.

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Отметим, в середине января сообщалось, что астероид 2017 BX пролетел мимо Земли.