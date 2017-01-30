Минобороны РФ обеспечило жителей Алеппо горячим питанием

Алеппо, 30 января. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии открыл для жителей Алеппо полевые кухни и организовал горячее питание для населения.

Речь идет о восточном Алеппо, относительно недавно освобожденном от боевиков. Об организации горячего питания для жителей рассказал начальник пункта по работе с местным населением Дмитрий Рожков. Людям раздают рисовую кашу с говяжьей тушенкой, а также лепешки и чай.

«Люди едят удовольствием. Поначалу, конечно, были какие-то сомнения, потом они убедились, что это действительно вкусно и это можно есть», — заметил Рожков.

Оказание гумпомощи будет проходить ежедневно. Раздача проводится и в самом городе, так и в пунктах размещения беженцев.