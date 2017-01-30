Горнолыжница Яковишина принесла России первое золото Универсиады

Алма-Ата, 30 января. Горнолыжница Елена Яковишина принесла российской сборной первую золотую медаль в супер-гиганте на Универсиаде 2017 года. Этот старт был первым медальным на соревнованиях.

Яковишина финишировала с результатом 1 минута и 6,25 секунды. На втором месте оказалась финская спортсменка Неа Луукко (1.06,98), а третье стала японка Аса Андо (1.07,17).

Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля. В 2019 году зимние соревнования примет

Красноярск.



