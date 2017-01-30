Специалисты NASA представили уникальный тест по обнаружению инопланетной жизни

Лос-Анджелес, 30 января. Уникальный тест NASA для обнаружения инопланетной жизни в 10 тысяч раз чувствительнее известных на сегодняшний день науке аналогов.

Ученые используют электрофорез и флуоресценцию, которые дают возможность выявить аминокислоты, а после отсортировать их. Аминокислоты - строительные блоки для всех видов организмов.

Указанный метод испытали в Калифорнии на озере Моно, которое считается непригодным для жизни, потому что в воде слишком много щелочи.