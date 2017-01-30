Бородач на Audi шантажирует юную петербурженку видео с ее изнасилованием

Санкт-Петербург, 30 января. Полицейские разыскивают злоумышленника, который изнасиловал 19-летнюю жительницу Колпино и записал это на видео. Теперь шантажист угрожает выложить запись в Сети, если не получит деньги.

Как стало известно ФАН, в полицию обратилась жительница Санкт-Петербурга, чья сестра стала жертвой насильника. По словам заявительницы, ночью 23 января неизвестный мужчина с бородкой, передвигающийся на Audi, в квартире дома в поселке Тельмана напал на ее сестру 1998 года рождения. Теперь он шантажирует потерпевшую видеозаписью с ее изнасилованием и интимными фотографиями.