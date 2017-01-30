Первая встреча Путина и Трампа может быть организована властями Словении

Любляна, 30 января. МИД Словении готов организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о чем сообщил глава ведомства Карл Эрьявец.

«С учетом того факта, что мы успешно организовали встречу Буш — Путин (первые переговоры политиков прошли именно в Словении в 2001 году. — Прим. ФАН), Лавров сказал, что не видит причин не повторить встречу на таком уровне», — сказал министр в интервью порталу zurnal24.si.

Эрьявец добавил, что словенская сторона уже ознакомила с инициативой российские власти, в частности, главу МИД РФ Сергея Лаврова. Однако в первую очередь с местом встречи должны определиться лидеры обеих стран, подчеркнул министр.

Читайте также: Пушков: Разговор Путина и Трампа прошел в теплых тонах.