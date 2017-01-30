Донбасс: ВСУ обстреливают населенные пункты ДНР более 10 часов

Донецк, 30 января. Обстрел южных районов Донецкой народной республики со стороны ВСУ продолжается на протяжении десяти часов. Об этом сегодня заявили в Саханской сельской администрации.

По имеющейся информации, киевские силовики начали обстрел в минувшее воскресенье с 22.30 (совпадает с московским временем) и продолжали всю ночь.

В настоящее время продолжается обстрел по Коминтерново. В результате не прекращающихся обстрелов без света остались населенные пункты Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Новотаврия. В прошедшее воскресенье ремонтные службы восстановили энергоснабжение, но сейчас все придется делать заново, сообщает РИА Новости.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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