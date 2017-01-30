Клинический случай: зачем русофоб Маккейн провоцирует Трампа на мировую войну

Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и Джона Маккейна в попытках развязать третью мировую войну. Об этом президент написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим экспертом о ситуации вокруг сенаторов, которые открыто проявляют антироссийскую риторику, и рычаги давления на них со стороны Дональда Трампа.

По словам президента США, «вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну», Грэму и Маккейну следовало бы сосредоточиться на противостоянии мировому терроризму, включая террористическое квазиобразование «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Кроме того, Трамп посоветовал двоим сенаторам обратить внимание на проблему нелегальной иммиграции, а также безопасности на государственных границах.

Напомним, Грэм и Маккейн опубликовали заявление, где подвергли жесткой критике указ президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. По мнению сенаторов, распоряжение американского президента «не было проверено должным образом», поскольку не обсуждалось с Государственным департаментом, Пентагоном и министерством юстиции. Они выразили мнение, что указ будет больше способствовать террористической угрозе, чем укреплению безопасности Соединенных Штатов.

Отметим, действие президентского указа, который был подписан 27 января, распространяется на граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Идет речь об Ираке, Иране, Ливии, Сирии, Йемене, Судане и Сомали. Из-за этого указа с некоторых рейсов, которые вылетели в Соединенные Штаты, были сняты граждане стран, попавших в список распоряжения Трампа, несмотря на то, что у них были американские визы.

По словам Дональда Трампа, его решение не было направлено против людей, исповедующих ислам. Он отметил, его распоряжение действует против терроризма. Выдача виз гражданам возобновится, как только будут приняты меры в политике американской безопасности.

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«Ни для кого не секрет, что темой политической карьеры Маккейна является война с Россией. Однажды Маккейна сбили во Вьетнаме, с тех пор он не может успокоиться. Если возможно отыскать в мире более нелепую пародию на холодную войну — это война Маккейна с Россией. Шутки шутками, но именно эта с виду сумасшедшая риторика, которой придерживается один из, между прочим, претендентов в прошлом на пост президента США, является очень востребованной. Ведь дело в том, что для Маккейна третья мировая давно идет. Где оранжевые революции — там Маккейн. Он и в Грузии, и на Украине, он и в Киргизии и Казахстане, где, впрочем, ничего не вышло. Это спикер антирусской истерии», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

По мнению эксперта, с приходом Дональда Трампа весь этот горячечный бред в риторике не нужен. Разве что для иллюстрации, какая реальность нас могла ждать с приходом Хиллари. Хиллари и Маккейн — близнецы-братья по вопросам внешней политики и концепции доминирования до победного конца.

«Маккейн и его неустроенная голова сегодня представляют из себя проблему, сопоставимую с международным терроризмом. В понимании новой администрации вопрос решен, теперь важно довести дело до конца — истребить из мировой повестки разного рода радикальных фундаменталистов. Кого наплодила американская «демократия» в последние годы. За Маккейном стоят бюджеты на «продвижение демократии», поэтому способ ограничить активность этого политика связан с решением ряда других вопросов. Нет никакой глобальной экспансии, никаких технологий вторжения — не нужен и Маккейн. Трамп должен действиями показать американскому истеблишменту, что политика США во взаимоотношениях с Россией может быть другой. Повод изменить эту политику лежит на поверхности — совместная реальная борьба с международным терроризмом», — резюмировал Игорь Рябов.