Разговор Путина и Трампа: Белый дом послал «черные метки» в Пекин и саудитам

О «телефонном» разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным к настоящему времени известно следующее.

Первое. Он состоялся.

Второе. Он был третьим по счету из пяти разговоров, которые 45-й президент США в присутствии ключевых фигур из своей команды провел 28 января с политическими лидерами других стран мира. До Путина собеседниками Трампа были канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, после этого состоялся контакт с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом. В Овальном кабинете во время разговора с Путиным находились также вице-президент Майк Пенс, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, а также начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус.

Третье. Разговор длился не менее 40 минут.

Четвертое. Он носил «позитивный» характер, прошел «в деловом ключе», контакты между российским и американским президентом будут продолжены, начата подготовка к их очной встрече.

Послание Пекину и Эр-Рияду?

Сообщения сайта kremlin.ru, комментарии Дмитрия Пескова, Алексея Пушкова и других лиц, ответственных за медиа-политику Кремля, не раскрывают реального содержания состоявшейся беседы, никакой достоверной информации по данному поводу нет и, судя по всему, не будет. Что лишний раз подчеркивает неординарный характер события, а также присущие ему высокие уровни значимости и неопределенности.

Стоит заметить, что «номером два» во внешнеполитическом списке Трампа вполне предсказуемо оказалась Великобритания: премьер-министр Тереза Мэй прибыла в США с официальным визитом уже 27 января, и из имеющейся информации можно сделать вывод, что переговоры с ней у нового «хозяина Белого дома» прошли чрезвычайно напряженно. Хотя окончательный консенсус между Лондоном и Вашингтоном еще не выработан, однако «процесс пошел» именно в этом направлении, а не в направлении разрыва отношений.

Ну а «номером один» стоит признать Израиль, с премьер-министром которого Биньямином Нетаньяху Трамп провел содержательную беседу еще 22 января. В данной связи стоит заметить, что более ранние беседы Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министром Канады Джастином Трюдо в американской системе ценностей не вполне относятся к сфере внешней политики, представляя собой некий аналог российского «ближнего зарубежья».

Таким образом, список внешнеполитических приоритетов «команды Трампа» можно выстроить следующим образом: 1) Израиль, 2) Великобритания, 3) Германия, 4) Япония, 5) Россия, 6) Франция. По этой логике, «номером семь» должна идти Австралия, но о причинах подобной «эксцентрики» — чуть ниже.

В данном списке, как можно видеть, не нашлось места Китаю, который новым американским президентом рассматривается как «угроза номер один» для Соединенных Штатов. Поэтому логично предположить, что Трамп, помимо всего прочего, пытается выстроить (или делает вид, что пытается выстроить) глобальную политическую коалицию антикитайской направленности. А это непросто сделать, учитывая нынешние «особые отношения» Лондона с Пекином и стремление влиятельных финансовых кругов Туманного Альбиона перенести свою главную операционную базу в Поднебесную (включая Сингапур и Гонконг). Что нашло свое кульминационное выражение в ходе лондонского визита «председателя Си» 20–23 октября 2015 года, а также в идущем уже не первое десятилетие «ползучем захвате» Китаем Австралии, с ее углем и ураном. Не говоря уже про китайско-российский стратегический союз и то, что КНР является одним из основных торговых партнеров Евросоюза, в первую очередь ФРГ и Франции.

Создается впечатление, что выбором собеседников 28 января Белый дом послал в Чжуннаньхай своего рода «черную метку» о том, что все «всерьез» и будет еще серьезнее, если китайские товарищи не пойдут на переговоры в предложенном Трампом и Ко формате.

Не менее важно аналогичное игнорирование Белым домом «исламского мира», впервые проявленное еще на церемонии инаугурации 20 января. И это уже привело к тому, что Катар — чуть ли не от имени всей «суннитской уммы» — срочно направил шиитскому Ирану официальное предложение о восстановлении «всеобъемлющего сотрудничества», что казалось абсолютно невозможным всего лишь несколько месяцев назад, до сенсационной победы американского миллиардера.

Трамп: игрок или фигура?

Второй интересный момент состоявшейся беседы — присутствие на ней сразу четверых ближайших сотрудников 45-го президента США. Что поневоле вызывает вопросы о степени его политической самостоятельности. То ли Трамп тем самым подстраховался, показав всей Америке, что его действия не являются личной прихотью и полностью прозрачны для «команды», то ли присутствие этих людей было своего рода гарантией от вероятных «форс-мажоров» нью-йоркского миллиардера в общении с иностранными политическими лидерами, — но в любом случае ясно: в Белом доме его формальный хозяин пока решает далеко не все. В какой степени он игрок, а в какой — фигура, покажет дальнейшее развитие событий.

Однако ясно, что в данном случае инициатива сразу пяти важнейших переговоров, которые следовали друг за другом, исходила от американской стороны, и главному действующему лицу, пусть даже при помощи указанной выше «великолепной четверки», пришлось провести в подобном режиме не менее четырех часов подряд — для 70-летнего Трампа нагрузка более чем впечатляющая и свидетельствующая о его хорошей физической форме.

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Стоит упомянуть также про отсутствие в Овальном кабинете 28 января человека, который должен стать главой американского внешнеполитического ведомства. Связано это с тем, что процесс утверждения Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря еще не завершен, и он не имеет права участвовать в такого рода переговорах. На сегодняшний день экс-глава ExxonMobil имеет в активе полученное одобрение специальной комиссии сената по международным делам (11 голосами против 10) и... массовое увольнение ведущих чиновников госдепа «эпохи Керри».

Окончательное голосование полного состава сената ему еще предстоит и, в случае положительного решения (кандидату предстоит получить 51 голос из 100, республиканцы имеют в сенате 52 места), Тиллерсон принесет соответствующую присягу, церемонию которой традиционно проводит вице-президент США, в данном случае Майк Пенс. Однако в этой ситуации есть и определенный нюанс, а именно — дистанция между возможными позициями президента Трампа и госсекретаря Тиллерсона, а также «степень свободы» последнего окажется объективно тем больше, чем позже состоится его утверждение.

А что же Россия?

После 28 января должно стать очевидным, что весьма неоднозначную для него проблематику отношений с Россией и Путиным Дональд Трамп стремится если не отодвинуть на второй или даже третий план, то хотя бы лишить какого-то особенного значения: как в позитивном, так и в негативном аспекте. Трампу не нужна Россия ни в качестве источника его побед, ни в качестве оправдания его поражений (которых пока еще нет).

Что же касается «образа врага», то здесь, в его картине мира, предпочтение отдано китайскому дракону, а не русскому медведю. Поэтому каких-то резких движений на российском направлении от новых властей Вашингтона ждать не следует: санкции пока не снимут, украинский конфликт урегулировать не будут, в Сирии тоже каких-то значимых совместных действий вооруженных сил РФ и США против исламских террористов ожидать не приходится.

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Пока Трамп сосредоточен в основном на внутренних проблемах, устраняя угрозы «цветной революции» в собственной стране. Его указ о запрете въезда мигрантов из семи мусульманских стран вызвал массовые протесты не только со стороны последователей пророка Мухаммеда, но и «либерального сообщества» в целом. Ряд «синих», то есть демократических и голосовавших за Хиллари Клинтон штатов, включая Нью-Йорк и Калифорнию, заявил о незаконности данного распоряжения и своем отказе его выполнять.

В той же Калифорнии официально был разрешен и начат сбор подписей за проведение референдума о выходе из состава США. Организаторам предстоит за 180 дней собрать не менее 600 тысяч голосов «за» данное мероприятие. С учетом того, что в «золотом штате» проживает, помимо «гендерных меньшинств» и испаноязычных граждан, свыше полутора миллионов китайцев, нет никаких сомнений, что нужное количество подписей будет собрано, и собрано досрочно.

Настоящая информационная травля Трампа продолжается не только в США, но и по всему миру — в частности, в Великобритании инициирован сбор подписей под петицией в адрес королевы Елизаветы II с требованием запретить действующему американскому президенту и членам его семьи въезд на территорию Соединенного Королевства.

Наверное, ничего лучше для России в нынешней ситуации не надо и желать: пока «либералы» всего мира, соединяясь, воюют против Дональда Трампа, можно относительно спокойно наращивать собственный стратегический потенциал — тем более что стоимость энергоносителей в ближайшее время, судя по всему, падать не будет.