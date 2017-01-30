В ЛНР сообщили о стрельбе силовиков из минометов

Луганск, 30 января. Киевские силовики вновь нарушили режим тишины в Донбассе. За минувшие сутки они пять раз открывали огонь по позициями военных Луганской народной республике.

Обстрелам подвергся район села Калиново с направлений Попасной и села Троицкое. Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, огонь ВСУ вели из минометов и стрелкового оружия.

Напомним, очередное, уже десятое по счету, соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 24 декабря. Однако украинские военные регулярно нарушают условия перемирия, открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, несмотря на то, что они должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями.