Алеппо: российские саперы обезвредили более тысячи мин

Алеппо (Сирия), 30 января. Российские саперы обезвредили в сирийском городе Алеппо за прошедшие семь дней более одной тысячи взрывоопасных предметов, а также разминировали более 70 километров трасс и свыше 360 гектаров территорий. Об этом сегодня заявил официальный представитель военного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Российский центр примирения конфликтующих сторон не прекращает оказывать гуманитарную поддержку сирийцам. В течение семи дней российские специалисты сумели обезвредить только в Алеппо более тысячи бомб, а также разминировать 75 километров шоссе и более 360 гектаров территорий.

Ранее Конашенков напомнил, что жители Алеппо по-прежнему нуждаются в помощи и призвал международные организации и все страны, которые до сих пор лишь разговаривали о бедственном положении в городе, помочь сирийцам.